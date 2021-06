Etanol/Unica: vendas totais do Centro-Sul caem na 1ª quinzena de junho

São Paulo, 25 – As vendas de etanol pelas unidades produtoras do Centro-Sul do Brasil somaram 1,187 bilhão de litros na primeira quinzena de junho, informou a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica). O volume representa leve queda de 0,14% na comparação com o mesmo período de 2020.

As vendas para o mercado interno subiram 5,27% na quinzena, para 1,223 bilhão de litros – desse total, 702,980 milhões de litros foram de etanol hidratado (-5,97% ante 2020) e 419,903 milhões de litros, de anidro, avanço de 31,59%. O volume total direcionado para o mercado externo na quinzena caiu 47,44%, para 64,082 milhões de litros.

No acumulado da safra 2021/22, foram vendidos 5,813 bilhões de litros, aumento de 11,60%. No mercado interno, a região vendeu 3,635 bilhões de litros de etanol hidratado (alta de 5,32%) e 1,898 bilhão de litros de anidro (+34,72%).

