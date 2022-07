Etanol/Unica: venda na 2ª quinzena de junho cai 1%, para 2,46 bilhões de litros

São Paulo, 12 – As unidades produtoras de cana-de-açúcar do Centro-Sul brasileiro comercializaram 2,46 bilhões de litros de etanol na segunda quinzena de junho, o que representa uma retração de 1% em relação ao mesmo período da safra 2021/2022. As informações são da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), em levantamento quinzenal divulgado nesta terça-feira, 12.

No mercado interno, o volume de etanol hidratado comercializado foi de 1,33 bilhão de litros, com uma queda de 6,35% em relação ciclo anterior. As vendas domésticas de etanol anidro, por sua vez, totalizaram 836,81 milhões de litros no mês, volume 2,01% inferior ao observado em junho de 2021.

No acumulado da safra 2022/23 (abril a junho), foram comercializados 4,11 bilhões de litros de hidratado domesticamente (-6,86%) e 2,42 bilhões de litros de etanol anidro (+3,65%).