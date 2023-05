Etanol tem leve alta nos postos apesar de redução acentuada na usina, diz ValeCard

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 08/05/2023 - 15:14 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O preço do etanol hidratado vendido nos postos do Brasil teve aumento de 0,48% em média na última semana, para 4,222 reais o litro, apesar de uma queda acentuada nas usinas paulistas no mesmo período, com revendedores repassando aos poucos um aumento anterior nas unidades produtoras, apontou nesta segunda-feira a ValeCard.

“Entre os dias 3 e 20 de abril as usinas produtoras de São Paulo aumentaram em 12,63% o preço do etanol hidratado, o que está sendo repassado aos poucos pelos postos de combustíveis”, disse Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, que realiza o levantamento de preços com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados.

Ele lembrou que, já na última semana de abril, os preços nas usinas de São Paulo, principal polo consumidor e produtor do Brasil, já tinham começado a cair, o que se acentuou na primeira semana de maio.

Entre 2 e 5 de maio, o etanol hidratado fechou a 2,7664 reais/litro na média das usinas do Estado de São Paulo (sem tributos ICMS e PIS/Cofins), baixa de 6,61% frente ao do período anterior.

Para o etanol anidro, o Indicador Cepea/Esalq fechou a 3,2246 reais/litro na usina (líquido de impostos), queda de 3,88% no mesmo comparativo.

O recuo no anidro também limitou a alta do preço da gasolina vendida nos postos, que vendem o combustível com uma mistura de 27% de etanol.

A gasolina nos postos no Brasil apresentou aumento de 0,32% na semana passada, com valor médio de 5,771 reais/litro.

“Esta é a quinta semana seguida em que observamos um leve aumento nos preços da gasolina, sendo esse um movimento de repasse gradual da alta dos preços do etanol anidro nas usinas produtoras nas três primeiras semanas de abril”, comentou Rodrigues.

“Para as próximas semanas o cenário ainda é incerto, pois, de um lado, o etanol anidro interrompeu, na última semana de abril, o movimento de alta; de outro, observamos uma recuperação, nos últimos dias, da cotação do petróleo no mercado internacional.”

A queda do preço do etanol nas usinas acontece à medida que a safra de cana ganha ritmo no centro-sul.

“O período sem chuva mais prolongado dos últimos dias favoreceu as atividades de colheita no campo e, consequentemente, a moagem da cana-de-açúcar. Diante disso, a oferta de etanol chegou a crescer em algumas regiões produtoras, pressionando as cotações do biocombustível”, disse o Cepea, em análise.

Segundo o Cepea, o lado da demanda, agentes de distribuidoras, atentos ao cenário de avanço na oferta, estiveram mais recuados das compras, à espera de novos movimentos de quedas nos preços.

“Além disso, diante das recentes desvalorizações nas usinas, parte das distribuidoras tem expectativa da volta gradativa da demanda na ponta varejista, à medida que esse cenário favorece –o consumo de etanol frente à gasolina C nas bombas…”, afirmou.

DIESEL

O preço médio do litro do óleo diesel S-10, o mais usado no Brasil, apresentou recuo de 1,89% nos postos de combustíveis entre os dias 1º e 07 de maio de 2023, em comparação com a semana anterior.

“Provavelmente teremos nova queda nos preços do diesel na próxima semana, pois ainda há espaço para que o varejo repasse a redução significativa do preço praticados pelas refinarias da Petrobras”, avaliou o executivo da ValeCard.





Em 28 de abril, a Petrobras reduziu em 9,9% o preço do litro do diesel nas refinarias.

(Por Roberto Samora)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias