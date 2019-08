Etanol sobe em 17 Estados, diz ANP; preço médio avança 0,36% no País

Após um longo período de queda generalizada, os preços médios do etanol hidratado subiram em 17 Estados brasileiros na semana passada, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. Houve recuo em oito Estados e no Distrito Federal. No Amapá não foi feita avaliação.

Na média dos postos brasileiros pesquisados pela ANP houve alta de 0,36% no preço médio do etanol na semana passada ante a anterior, de R$ 2,788 para R$ 2,798.

Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, houve avanço de 0,19% no período e a cotação média do hidratado variou de R$ 2,586 para R$ 2,591 o litro. A maior alta semanal, de 1,46%, foi no Espírito Santo e a maior queda, de 1,44%, no Acre.

Na comparação mensal, os preços do etanol ainda recuaram em 18 Estados e no Distrito Federal e subiram outras sete unidades da Federação. Não houve avaliação mensal no Amapá.

Na média brasileira, o preço do biocombustível pesquisado pela ANP acumulou alta mensal de 0,04%, também por pressão de São Paulo, com alta nos preços do combustível de 1,45% no período.

O preço mínimo registrado na semana passada para o etanol em um posto foi de R$ 2,139 o litro, em São Paulo, e o menor preço médio estadual, de R$ 2,502, foi em Mato Grosso.

O preço máximo individual, de R$ 4,970 litro, foi registrado em um posto do Pará e o Rio Grande registrou o maior preço médio, de R$ 4,020 o litro.