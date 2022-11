Etanol sobe 8,75% nos postos do Brasil em novembro, diz ValeCard; gasolina avança 1,8%

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 28/11/2022 - 13:58 Compartilhe

(Reuters) – Os preços do etanol hidratado subiram 8,75% nos postos de combustíveis do Brasil em novembro ante outubro, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira pela ValeCard, enquanto a gasolina avançou 1,78%.

Segundo a empresa, o biocombustível foi vendido nas bombas a um preço médio de 3,888 reais o litro entre 1º e 28 de novembro contra 3,575 no mês anterior.

Já a gasolina comum foi comercializada a 5,250 reais ante 5,158 reais em outubro.

Apenas cinco dos 26 Estados registraram queda no preço do combusível fóssil no período: Amazonas (-2,28%), Amapá (-0,67%), Espírito Santo (-0,37%), Roraima (-0,03%) e Paraíba (-0,02%).

O maior aumento nos preços da gasolina ocorreu no Paraná (7,38%), seguido de Goiás (5,40%) e Santa Catarina (4,29%).

A pesquisa também constatou que só está mais vantajoso abastecer com etanol no Mato Grosso, no qual o valor equivaleu a 68% do preço da gasolina, e Paraíba, com 70%. Para que o uso de etanol compense financeiramente o uso do biocombustível, o valor do litro deve ser igual ou inferior a 70% do combustível fóssil.

A pesquisa se baseou em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados à ValeCard em todos os Estados do Brasil.

(Por Rafaella Barros)

