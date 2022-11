Etanol sobe 7,7% nos postos do Brasil na 1ª quinzena de novembro, diz ValeCard

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 14/11/2022 - 15:16 Compartilhe

(Reuters) – O preço etanol hidratado subiu 7,72% nos postos do Brasil na primeira quinzena de novembro na comparação com outubro, enquanto a gasolina registrou a primeira alta desde junho, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas.

Entre 1º e 14 de novembro, o litro do biocombustível foi comercializado, em média, a 3,851 reais ante 3,575 reais no mês anterior.

Já a gasolina foi vendida a 5,25 reais o litro, representando uma alta de 1,79% ante outubro, a primeira desde quando foi iniciada a série de cortes dos preços nas refinarias da Petrobras e aplicado o limite na cobrança do ICMS (a 17% ou 18%) nos Estados, disse a ValeCard.

A pesquisa semanal da reguladora ANP, contudo, já registra aumento nos preços da gasolina há cinco semanas consecutivas.

Segundo a ValeCard, só em três Estados está mais vantajoso abastecer com etanol em vez de gasolina, considerando-se que o valor do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do combustível fóssil: Mato Grosso (68%) Paraíba (69%) e Amazonas (70%).

A pesquisa foi realizada com base nas transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados à ValeCard em todos os Estados do Brasil.

(Por Rafaella Barros)

