Etanol: produção nos EUA pode ter atingido maior nível desde fevereiro de 2020

São Paulo, 16 – A produção de etanol nos Estados Unidos pode ter aumentado novamente na semana encerrada em 11 de junho, de acordo com analistas consultados pelo Wall Street Journal. As estimativas vão de 1,04 milhão a 1,077 milhão de barris por dia. Caso fique no teto das estimativas, o volume será o maior desde o fim de fevereiro de 2020, antes do início da pandemia de covid-19 nos EUA.

Na semana anterior, a produção aumentou 3,2%, para 1,067 milhão de barris por dia. A Administração de Informação de Energia do país (EIA, na sigla em inglês) publica os dados semanais nesta quinta-feira, 17, às 11h30 (horário de Brasília).

Os analistas acreditam que os estoques do biocombustível na semana passada ficaram entre 20,06 milhões e 20,56 milhões de barris. Na semana anterior, as reservas somaram 19,96 milhões de barris. Fonte: Dow Jones Newswires.

