Etanol/Milho: Inpasa anuncia investimento para construir unidade no MS

São Paulo, 3 – O grupo Inpasa, principal produtor de etanol de milho da América Latina, anunciou, na terça-feira (1º), investimento de R$ 1,2 bilhão na construção de uma unidade em Sidrolândia (MS). A divulgação foi feita durante o evento empresarial MS Day em São Paulo (SP), que reuniu a presidência da empresa, o governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck. O início das operações da planta está previsto para o segundo trimestre de 2024.

Segundo nota da companhia, a construção vai criar mais de 2 mil empregos, durante o período de obras, e 400 postos de trabalho efetivos. Além do milho, a indústria também deverá trabalhar com a transformação do sorgo em biocombustível. “Nossa nova planta, a quarta do grupo no Brasil, vem ao encontro com a otimização do potencial agrícola brasileiro”, afirmou o vice-presidente da Inpasa, Rafael Augusto Ranzolin.

Para o presidente executivo da União Nacional do Etanol de Milho (Unem), Guilherme Nolasco, o anúncio integra uma agenda nacional que coloca o etanol como protagonista da transição energética no País. “O Brasil possui um grande potencial energético que atende às demandas ambientais e políticas de descarbonização e, ao mesmo tempo, atua como propulsor de uma cadeia produtiva que ativa toda uma economia circular”, afirmou Nolasco.

