Etanol: hidratado sobe 2,87% e anidro avança 2,43% nas usinas paulistas

Ribeirão Preto, 29 – O valor do etanol hidratado nas usinas paulistas subiu 2,87% esta semana sobre a semana passada, de R$ 1,9064 para R$ 1,9611, em média, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq). Já o valor do anidro avançou 2,43% entre os períodos, de R$ 2,0960 para R$ 2,1470 o litro, em média.

Os dois tipos de etanol sobem há 11 semanas. No período, o preço médio do hidratado avançou 16% e atingiu o maior patamar sem considerar a inflação desde o R$ 1,9846 de 18 de abril deste ano. Já o valor do anidro avançou 16,4% no ciclo de alta, mas atingiu o maior valor nominal em oito anos e sete meses, ou desde os R$ 2,3815 da semana encerrada em 29 de abril de 2011.