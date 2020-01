Etanol: hidratado sobe 1,10% e anidro, 1,55% nas usinas paulistas na semana

São Paulo, 10 – O valor do etanol hidratado nas usinas paulistas subiu 1,10% na semana de 6 a 10 de janeiro ante a anterior, de R$ 2,0454 para R$ 2,0679, em média, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq). O combustível continua acima dos R$ 2/litro e nos maiores patamares nominais da série histórica, que começou em novembro de 2002. É a terceira semana consecutiva de alta. Já o valor do anidro avançou 1,55% no período, também pela terceira semana consecutiva, de R$ 2,2218 para R$ 2,2563 o litro, em média.