Ribeirão Preto, 30 – Os preços do etanol combustível recuaram nas usinas paulistas pela segunda semana consecutiva. O valor do etanol hidratado caiu 1,80% entre segunda-feira e esta sexta ante a semana passada, de R$ 1,7217 para R$ 1,6907, em média, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq). Já o valor do anidro baixou 1,25% entre os períodos, de R$ 1,9324 para R$ 1,9083 o litro, em média.