Etanol/EUA: exportação em maio recua 28% ante abril, para 584,47 mi de litros

09/07/2024

São Paulo, 09/07 – Os Estados Unidos exportaram 154,4 milhões de galões (584,47 milhões de litros) de etanol em maio, informou a Associação de Combustíveis Renováveis (RFA, na sigla em inglês). O volume é o maior já registrado no mês, mas representa recuo de 28% ante abril, disse a RFA.

O Canadá foi novamente o principal destino do etanol norte-americano, pelo 38º mês consecutivo, com 59,7 milhões de galões (225,99 milhões de litros), recuo de 4,2% ante abril. As Filipinas importaram o maior volume mensal desde outubro de 2018, segundo a RFA, com um salto de 82% para 16 milhões de galões (60,57 milhões de litros). As exportações também se expandiram para a União Europeia, em 3%, para 14,2 milhões de galões (53,74 milhões de litros), para a Coreia do Sul, com 13 milhões de galões (49,21 milhões de litros), alta de 8% e recorde em 15 meses, além de Cingapura, que teve alta de 452%, para 9,1 milhões de galões (34,47 milhões de litros).

O restante das exportações de etanol dos EUA teve como destino Reino Unido, Colômbia, Brasil (pelo segundo mês consecutivo), México, Vietnã, Peru e Jamaica, destacou a RFA. No acumulado do ano, as exportações norte-americanas de etanol totalizaram 816,9 milhões de galões (3,091 bilhões de litros), aumento de 43% em relação a igual período do ano passado.

Em maio, os EUA não importaram um volume relevante de etanol. Em 2024, as importações norte-americanas somam 1,4 milhão de galões (5,29 milhões de litros).