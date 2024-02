Etanol está mais competitivo em relação à gasolina em 13 Estados e no DF, diz ANP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/02/2024 - 12:12 Para compartilhar:

São Paulo, 5 – O etanol está mais competitivo em relação à gasolina em 13 Estados e no Distrito Federal nesta semana. No restante dos Estados, continua mais vantajoso abastecer o carro com gasolina.

Conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas, no período, a média dos postos pesquisados no País o etanol tinha paridade de 61,33% ante a gasolina, portanto favorável em comparação com o derivado do petróleo.

Executivos do setor observam que o etanol pode ser competitivo mesmo com paridade maior do que 70%, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado.

