Etanol é competitivo com gasolina em três Estados brasileiros, diz ANP

Na semana terminada em 18 de janeiro, os preços médios do etanol eram mais vantajosos ante os da gasolina em apenas três Estados brasileiros: Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo. Foi a segunda semana consecutiva em que isso aconteceu.

O levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas considera que o etanol de cana ou de milho, por ter menor poder calorífico, tenha um preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso.

Em Mato Grosso, o hidratado é vendido, em média, por 65,37% do preço da gasolina, em Minas Gerais a 68,39%, e em São Paulo a paridade ficou em 69,45%.

Na média dos postos pesquisados no País, a paridade é de 70,67% entre os preços médios de etanol e gasolina.

A gasolina foi mais vantajosa no Rio Grande do Sul, com a paridade de 90,65% para o preço do etanol.