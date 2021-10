Etanol/Cepea: anidro sobe 6,64% e hidratado avança 7,85% nas usinas paulistas

São Paulo, 29 – Nas usinas paulistas, o etanol hidratado subiu 7,85% na semana de 25 a 29 de outubro, de R$ 3,5495 o litro para R$ 3,8280 o litro, em média, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq). O valor do anidro avançou 6,64%, de R$ 4,0652 para R$ 4,3353 o litro, em média.

O levantamento captou parcialmente o aumento no preço da gasolina – na terça-feira, 26, a Petrobras aumentou em 7%, ou R$ 0,21/litro, a cotação do derivado do petróleo, passando de R$ 2,98 para R$ 3,19 o litro. O preço da gasolina costuma influenciar na cotação tanto do etanol anidro, que é misturado ao combustível, quanto do hidratado.

