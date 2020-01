Etanol: Centro-Sul deve produzir 29,9 bi de litros em 2020/21 (-5,7% ante 1 ano)

São Paulo, 30 – A destilação de etanol de cana-de-açúcar no Centro-Sul do Brasil deve totalizar 29,9 bilhões de litros na safra 2020/21, segundo estimativa da consultoria INTL FCStone. O volume representa avanço de 500 milhões de litros na comparação com a estimativa de outubro, mas recuo de 5,7% na comparação anual.

A FCStone projeta que sejam produzidos 20,4 bilhões de litros de hidratado (queda anual de 9,0%) e 9,6 bilhões de litros de anidro (avanço de 2,1% ante a temporada anterior).

“Essa dinâmica é resultado das perspectivas de novo crescimento do consumo de combustíveis de ciclo Otto e, com base nas projeções para o dólar comercial e para o petróleo, de redução na participação do hidratado no total demandado”, explica em comunicado o analista Matheus Costa.

A consultoria projeta avanço na produção de etanol de milho, para 2,5 bilhões de litros – 1,7 bilhão de litros de hidratado e 804 milhões de litros de anidro. Com isso, a oferta total de etanol de milho do Centro-Sul chegaria a 32,4 bilhões de litros, recuo anual de 2,8%.