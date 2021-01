Etanol anidro cai 0,30% e hidratado sobe 0,47% nas usinas paulistas na semana

São Paulo, 15 – Nas usinas paulistas o etanol hidratado subiu 0,47% na semana de 11 a 15 de janeiro, de R$ 2,0639 o litro para R$ 2,0737 o litro, em média, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq). O valor do anidro caiu 0,30%, de R$ 2,4017 para R$ 2,3945 o litro, em média.

O Cepea explicou que o Indicador Semanal do Etanol Hidratado já considera a mudança tributária que passa a vigorar a partir desta data no Estado de São Paulo. “Portanto, serão consideradas vendas visando o abastecimento do próprio Estado com 13,3% de ICMS e vendas para outros estados com 12% de ICMS. Como na maior parte dos dias desta semana (dias 11, 12, 13 e 14 de janeiro) vigorou a alíquota de 12% para as vendas internas, o valor do Indicador a ser divulgado hoje no site do Cepea será calculado com preços de negócios envolvendo alíquota de 12% (incluindo os negócios realizados no dia de hoje com essa alíquota – vendas externas).” “Paralelamente, será divulgado um outro Indicador com negócios nos quais incide a alíquota de 13,3%… A partir da próxima semana, os dois indicadores estarão disponíveis no site.”

