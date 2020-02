Estudos sobre Correios e EBC podem levar até à extinção das empresas, diz Mattar

Após a formalização da inclusão da Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec) no Programa Nacional de Desestatização (PND), o secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, Salim Mattar, disse nesta quarta-feira, 19, que Correios e EBC também podem passar do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) para o PND.

“Estamos trabalhando nos estudos para as duas empresas, que podem levar até mesmo à extinção delas. Pela complexidade e pela necessidade de aprovação do Congresso, a privatização dos Correios deve ocorrer só no fim de 2021”, acrescentou.

Mattar voltou a dizer que a capitalização da Eletrobras, com a saída da União do controle da empresa, é a prioridade do governo para 2020.

A modelagem para o processo está sendo discutida com senadores para só então ser levada para votação na Câmara dos Deputados.