Estudo revela que holandeses, povo mais alto do mundo, estão encolhendo

Na Holanda, em 2020, quase uma mulher em cada dez nascidas na década de 1980 media pelo menos 1,80m, e mais de um homem em cinco, ao menos 1,90m – conforme números do Escritório Central de Estatísticas (CBS, na sigla em inglês) da Holanda.

Segundo o relatório, porém, os holandeses, que foram ficando cada vez mais altos no último século, não continuaram aumentando em estatura. Embora continuem sendo os mais altos do mundo, os holandeses estão encolhendo.

Hoje, a altura média de um holandês de 19 anos é de pouco menos de 1,83m, em comparação com 1,84m para um indivíduo nascido nos anos 1980. No caso das mulheres, hoje a altura média é em torno de 1,69m, contra 1,70m para as nascidas há quatro décadas.

Explicar a causa deste “encolhimento” é tão complexo quanto explicar por que os holandeses se tornaram tão altos tão rapidamente, diz Gert Stulp, professor associado de Ciências do Comportamento e Sociais da Universidade de Groningen.

No início do século XIX, os holandeses eram baixos para o padrão europeu. Começaram a aumentar de estatura na classificação dos anos 1840.

Para Stulp, o Estado de Bem-Estar Social e a alimentação explicam parte do rápido crescimento.

“Em geral, sabemos que, se um país enriquece, melhora a atenção à saúde, melhora a alimentação e tem menos doenças, a estatura de sua população aumenta”, explicou.

“Os holandeses bebem muito leite, o que também contribui para sua estatura”, acrescentou.

Stulp se diz, no entanto, “pouco convencido” dos argumentos baseados na teoria da seleção natural, segundo os quais holandeses mais altos têm mais filhos do que holandeses mais baixos.

– Alimentação –

A migração é apontada pelo CBS e por Stulp como uma das causas da redução da estatura média, dado que, em geral, as pessoas de origem não ocidental são mais baixas. Isso não explica tudo, porém.

O crescimento “estagnou” entre os holandeses, cujos pais e avós nasceram na Holanda. Os homens não aumentam em altura desde aqueles nascidos na década de 1980, enquanto se observa uma “tendência para baixo” entre as mulheres.

"Pode ser que as melhorias ambientais que observamos ao longo de 100, ou 200 anos, não tenham continuado", disse Stulp.







“Pode ser um sinal de desigualdade crescente”, ou “um sinal de que, talvez, tenhamos mudado nossa regime alimentar, talvez tenhamos agora uma dieta menos saudável”, sugeriu.

Outra possibilidade citada pelos cientistas é que os humanos simplesmente atingiram um limite biológico.

Uma estabilização similar é registrada em outros países europeus. Os americanos também começaram a reduzir seu tamanho.

Os membros do Klub Lange Mensen – um clube holandês exclusivo para pessoas altas (mínimo de 1,90m para homens, e 1,80m, para mulheres) – questionam estes números.

“Não vi isso. As pessoas aqui são altas”, diz Nico Verhoef, de 66 anos, e de mais de dois metros de altura.

A presidente do clube, Helen Keuken, de 1,90m, concorda.

“Quando saio para caminhar (…) vejo jovens que são mais altos do que eu”, afirmou Helen, que mede 1,90m.

