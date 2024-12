Estudo na Itália afirma que redes sociais empobreceram linguagem

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/12/2024 - 14:33 Para compartilhar:

ROMA, 5 DEZ (ANSA) – Uma pesquisa da Universidade La Sapienza de Roma revelou nesta quinta-feira (5) que o uso contínuo das redes sociais mudou a linguagem das pessoas em razão da maior frequência da utilização de hashtags, emojis, gifs e memes em vez de palavras.

Os especialistas analisaram cerca de 300 milhões de comentários em inglês de oito plataformas diferentes (Facebook, Twitter-X , Gab, Reddit, Telegram, Usenet, Voast e YouTube) que foram realizados nos últimos 34 anos de interações linguísticas nas redes sociais.

A apuração, que se concentrou na riqueza do vocabulário dos utilizadores, apontou que está ocorrendo um processo de simplificação linguística na mídias, incluindo uma riqueza lexical reduzida e comentários mais curtos. A maioria dos usuários, por exemplo, usa até 10 palavras únicas, indicando um tamanho lexical modesto.

Apesar da presença de textos mais curtos e da introdução de um vocabulário menos rico, os pesquisadores analisaram uma grande quantidade de novas palavras formadas, o que demonstra como a linguagem permanece dinâmica mesmo em um contexto de empobrecimento lexical.

“Compreender o impacto das plataformas digitais no comportamento dos utilizadores apresenta desafios fundamentais, incluindo questões relacionadas com a polarização, a dinâmica da desinformação e a variação no consumo de notícias”, disseram os estudiosos.

Na visão do especialistas, o uso cada vez mais constante de abreviaturas, bem como de hashtags e emoticons, é o resultado de uma mudança já em curso, acelerada pela globalização digital. O mesmo processo de simplificação teria ocorrido nas línguas românicas em comparação com o latim do qual derivam. (ANSA).