Estudo mostra que humanos podem chegar até mais de 130 anos

De acordo com um novo estudo, os seres humanos podem viver pelo menos 130 anos, ou até mais, mesmo que as chances de chegar a essa idade sejam mínimas. As informações são do portal de notícias R7.

Nova pesquisa, publicada nesta quarta-feira (29) no jornal Open Science da Royal Society, fez uma análise de novos dados de pessoas com 110 anos ou mais e com 105 anos ou mais.

Mesmo o risco de morte aumentando e com a idade, o estudo mostra que o risco eventualmente estagna e permanece com uma chance de 50-50 de viver ou morrer.

