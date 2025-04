Estudo mostra como vítimas tentaram fugir de erupção em Pompeia

NÁPOLES, 30 ABR (ANSA) – Um estudo publicado nesta quarta-feira (30) reconstruiu como os moradores de uma residência em Pompeia, no sul da Itália, tentaram se salvar da erupção do vulcão Vesúvio, que destruiu a antiga cidade em 79 d.C.

Segundo o Parque Arqueológico de Pompeia, com base nas descobertas de uma escavação recente na chamada “Casa de Elle e Frieze”, algumas pessoas se trancaram em um quarto e bloquearam a porta com uma cama.

“As vítimas encontradas tentaram se proteger da fúria do Vesúvio refugiando-se em um quarto bloqueado por uma cama. Foram encontrados os restos mortais de algumas pessoas e objetos do cotidiano”, informou o parque em um comunicado.

Os arqueólogos acharam no cômodo os restos mortais de “pelo menos quatro indivíduos, incluindo uma criança”. Os especialistas também encontraram uma espécie de amuleto de bronze, que na época era comum ser usado por crianças do sexo masculino até a idade adulta.

A residência, que foi chamada de “Elle e Frieze” por causa de uma pintura mitológica achada no espaço, poderá ser visitada em breve pelo público na Via del Vesuvio. Além do quarto onde os moradores faleceram, a casa também possui um átrio, um salão de banquetes e uma abertura no centro que servia “para a passagem da água da chuva”.

Alguns elementos, como as soleiras removidas e a ausência de decoração em alguns locais, sugerem que a casa estava passando por obras de reforma no momento da erupção.

“Escavar Pompeia e visitá-la significa ficar cara a cara com a beleza da arte, mas também com a precariedade de nossas vidas”, analisou o diretor do parque, Gabriel Zuchtriegel.

