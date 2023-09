Estudo italiano aponta novo diagnóstico para tumor na tireoide

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/09/2023 - 21:33 Compartilhe

ROMA, 26 SET (ANSA) – Pesquisadores da Universidade Sapienza de Roma, na Itália, descobriram moléculas no sangue que podem ajudar no diagnóstico do carcinoma medular da tireoide (CMT), um tumor atualmente de difícil diagnóstico.

O estudo foi feito graças a uma tecnologia inovadora, não invasiva e de baixo custo.

Os resultados, publicados na revista Biomarker Research, podem melhorar o diagnóstico e o prognóstico dos pacientes.

Atualmente, o diagnóstico desse tipo de câncer se baseia na descoberta de níveis elevados do hormônio tireoidiano calcitonina em pacientes que tiveram nódulos detectados por exames de ultrassom.

No entanto, muitas vezes o nível do hormônio não indicam de forma confiável a presença do tumor, nem a extensão.

O grupo de pesquisa, coordenado por Elisabetta Ferretti e Agnese Po, identificou novas características moleculares no DNA presente no sangue de pacientes.

O estudo, que também teve colaboração com as universidades de Siena, Pisa, Cagliari e do Istituto Pascale di Napoli, mostra que com o DNA circulante (fragmento de DNA que sai de um tumor e circula pelo sangue) é possível integrar as investigações, melhorando o diagnóstico.

Os resultados também abrem caminho para a pesquisa de novos biomarcadores circulantes para outros tipos de tumor. (ANSA).

