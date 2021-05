Estudo indica que, com 75% de vacinados, pandemia pode ser controlada

Um estudo realizado por pesquisadores do Instituto Butantan mediu os efeitos da imunização em larga escala na cidade de Serrana, no interior de São Paulo, e descobriu que, com 75% de vacinados, a pandemia de Covid-19 pode ser controlada.

Segundo reportagem exclusiva do Fantástico, a cidade, que possui 45 mil habitantes, foi escolhida para a vacinação em massa porque tinha um alto índice de contágio. A cidade foi dividida em 25 áreas que formaram quatro grupos, que eram vacinados um por vês, com uma semana de diferença.

Serrana chegou a enfrentar um aumento no número de casos durante o processo de vacinação, mas os índices mudaram quando dois dos quatro grupos ficaram imunizados com a segunda dose da vacina contra a Covid-19.

De acordo com a reportagem, em abril, serrana já observava uma queda expressiva de casos, saindo de 699 em março para apenas 251 naquele mês. E o número de mortes caiu de 20 para apenas seis, no mesmo período.

Para os pesquisadores, o controle da pandemia na cidade se deu depois que o terceiro dos quatro grupos recebeu a segunda dose. Ou seja, cerca de 75% da população. Segundo o Butantan, logo após o fim da vacinação, o número de mortes em Serrana teve uma redução de 95%. Os casos sintomáticos de Covid-19 caíram 80% e as hospitalizações, 86%.

De acordo com os pesquisadores do Butantan, enquanto 15 cidades vizinhas apresentavam aumento no número de casos, acontecia o oposto em Serrana, cujos habitantes foram vacinados com duas doses da Coronavac.

