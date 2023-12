Estudo indica crescimento do turismo de Natal na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/12/2023 - 12:50 Para compartilhar:

ROMA, 22 DEZ (ANSA) – Um estudo organizado na Itália apontou que o país terá um aumento no turismo de Natal, com 16,2 milhões de pessoas deixando suas casas para aproveitar as festas de fim de ano.

De acordo com o Centro de Estudos Turísticos de Florença, que ouviu pouco mais de 1,2 mil empresários hoteleiros, o mercado será composto por 59% de turistas italianos e 41% de estrangeiros, principalmente suíços, espanhóis, norte-americanos, franceses, brasileiros e sul-coreanos.

A estimativa do órgão é que pelo menos 6,5 milhões de pessoas provenientes de outras nações desembarquem na Itália entre 23 dezembro e 6 de janeiro, o que representaria um aumento de 2,7% em comparação com o ano anterior.

Além das grandes cidades, os viajantes também deverão marcar presença em pequenas vilas e centros artísticos do território italiano, principalmente das regiões central (Toscana, Marcas, Umbria e Lazio) e nordeste (Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Emilia-Romagna) da nação.

O levantamento ainda indica um declínio da quantidade de turistas em localidades rurais (-1,9%), costeiras (-5,7%) e termais (-6,4%). (ANSA).

