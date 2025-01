Estudo identifica vulcão misterioso que resfriou Terra em 1831

ROMA, 6 JAN (ANSA) – Um estudo realizado pela Universidade de St. Andrew, no Reino Unido, resolveu o mistério de uma poderosa erupção vulcânica ocorrida em 1831 que foi capaz de esfriar o clima da Terra.

Embora a data da erupção ser conhecida, os pesquisadores não sabiam qual vulcão tinha sido o protagonista do fenômeno. No entanto, as análises das cinzas ainda presas nos núcleos de gelo retirados da Groenlândia indicaram que o responsável foi o vulcão Zavaritskii, localizado na remota ilha desabitada de Simushir, no Pacífico, área disputada pela Rússia e Japão.

Os especialistas acreditavam que o vulcão causador ficava nas proximidades da Linha do Equador, como o Babuyan Claro, nas Filipinas. Além disso, um grupo de estudiosos chegou a cogitar o vulcão que deu origem à Ilha Ferdinandea, na costa da Sicília, na Itália.

A análise dos cientistas, publicada na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, indicou que o Zavaritskii se manteve ativo durante todos esses anos. A última erupção conhecida dele havia sido em 800 a.C.

A erupção causou muita discórdia pelo mundo, pois os gases sulfurosos emitidos para a atmosfera escureceram o céu e baixaram a temperatura global, causando fomes e revoltas sociais, especialmente na Índia e no Japão.

“Tempo desolador, choveu de novo a noite toda e a manhã toda, está tão frio como no inverno, há neve já profunda nas colinas mais próximas…”, escreveu o compositor e pianista alemão Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847), que estava nos Alpes no dia que aconteceu a erupção. (ANSA).