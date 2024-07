Estudo descobre que pornografia é mais gratificante do que dinheiro ou jogos para homens

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/07/2024 - 2:10 Para compartilhar:

Uma nova pesquisa publicada no Human Brain Mapping mostra que imagens pornográficas ativam os centros de recompensa do cérebro mais do que a perspectiva de dinheiro ou jogos em homens adultos saudáveis.

O estudo explorou como o cérebro humano se condiciona a receber estímulos relacionados à internet, particularmente pornografia, jogos de azar e videogames, alguns dos vícios mais comuns baseados na internet, como recompensa, mesmo em um contexto saudável e não patológico.

Os experimentos envolveram 31 participantes do sexo masculino com idades entre 19 e 38 anos, todos saudáveis ​​e destros, para controlar as diferenças sexuais no processamento de recompensas. Cada participante foi então solicitado a escolher seus estímulos preferidos: imagens pornográficas, capturas de tela de videogame e fotos de dinheiro que vinham com um aumento de 50 centavos no banco. Esse fator de personalização garantiu que os estímulos fossem genuinamente recompensadores para cada participante.

Outra pesquisa de ângulo investigou como o cérebro responde a estímulos neutros quando associados a resultados recompensadores. Para fazer isso, cada imagem recompensadora também foi pareada com uma forma geométrica em meio a uma fila, enquanto uma quarta forma foi pareada com nenhuma recompensa.

Os pesquisadores coletaram dados de exames de ressonância magnética, testes de condutividade da pele, que medem a excitação fisiológica, e avaliações subjetivas dos participantes.

Em todos os testes, as formas geométricas associadas a uma das três imagens recompensadoras foram classificadas como mais agradáveis ​​e excitantes do que a forma não recompensadora — com imagens pornográficas aparecendo no topo da pilha. Notavelmente, essas formas associadas à pornografia impulsionaram os caminhos de processamento de recompensa do cérebro mais rápido do que jogos e dinheiro.

As descobertas sugerem que a pornografia e, presumivelmente por extensão, o sexo parece mais gratificante do que jogos ou dinheiro e, portanto, pode ser considerada mais viciante do que vício em jogos ou apostas. Pesquisas anteriores concordam com os resultados, mostrando que a pornografia é mais excitante e eficaz do que algumas outras atividades viciantes.

Ao compreender os mecanismos neurais por trás do processamento de recompensas no cérebro, essa pesquisa é essencial para descobrir e desenvolver novas terapias para o tratamento da dependência.