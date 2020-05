Estudo de universidade dos EUA analisa se apple watch pode detectar a Covid-19

Uma pesquisa desenvolvida na universidade de Stanford, nos Estados Unidos, utiliza dispositivos vestíveis como o Apple Watch e a Fibit para tentar identificar o novo coronavírus. Como os aparelhos medem a frequência cardíaca e respiratória, o estudo visa identificar voluntários que se enquadrem nos grupos de risco da Covid-19.

Apesar da possível oportunidade, a pesquisa pode durar até dois anos e necessita de alguns requisitos. Caso os resultados iniciais sejam positivos, o dispositivo poderá ser mais uma arma no combate ao novo coronavírus. A previsão é que os primeiros efeitos do estudo sejam divulgados em poucas semanas.

Conforme apuração do TechTudo, a possibilidade tem chamado a atenção das empresas de tecnologia como: Apple e Google. Recentemente, ambas uniram esforços para criar uma ferramenta para alertar quando o usuário esteve em contato com alguma pessoa com Covid-19.