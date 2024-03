Estudo classifica Bari como cidade com melhor clima da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/03/2024 - 10:50 Para compartilhar:

ROMA, 25 MAR (ANSA) – Um levantamento divulgado nesta segunda-feira (25) apontou que Bari, capital da região da Puglia, ficou na liderança de um ranking que avalia o clima das cidades da Itália.

O estudo, que foi publicado pelo Sole 24 Ore e possui dados fornecidos pela 3bmeteo, analisou que o município costuma ter oito horas e meia de sol, 74 dias de chuva e apenas 158 dias por ano fora do conforto climático, ou seja, com umidade acima de 70% ou abaixo de 30%.

Na classificação, Bari foi seguida por Imperia, na região da Ligúria, e Barletta-Andria-Trani, também na Puglia. O top 10 é completado quase que inteiramente por cidades localizadas perto do mar, como Catania, Pescara, Livorno, Brindisi e Cagliari.

Além das cidades das zonas costeiras, alguns municípios localizados em regiões montanhosas, como Aosta e Enna, conseguiram boas posições graças ao fator da circulação de ar, pois as horas de sol aumentam, o índice de calor permanece baixo e há poucos eventos climáticos extremos.

No outro lado da tabela, Belluno segurou a lanterna, pois apresentou dias com baixos índices de insolação e caracterizados pelo frio. Além disso, a cidade é marcada por dias muito secos no verão e bastante úmidos no inverno.

A quantidade de dias chuvosos em Belluno também é alta, com 118 por ano, atrás somente de Lecco, onde a média da década chega a 122.

Entre os últimos 10 colocados existem vários municípios na área do Vale do Pó, como Alessandria, Pavia, Cremona, Piacenza, Lodi, Asti e Ferrara.

As grandes cidades italianas foram bem representadas por Cagliari, que ficou em 10º, enquanto Roma terminou em 25º e Nápoles em 26º. Milão foi uma das piores ao fechar a tabela em 86º. (ANSA).

