Estudo aponta Manchester City e Manchester United como elencos mais caros do mundo; veja a lista

Em estudo do CIES, o Observatório do Futebol, os elencos de Manchester City e Manchester United foram apontados como os mais caros do mundo, cada um no valor de 1,2 bilhão de euros (R$ 7,6 bilhões), seguidos pelo Chelsea, com 946 milhões de euros (R$ 5,9 bilhões).

O método utilizado pelo Observatório do Futebol para elaborar o seu ranking é baseado em diversos atributos presentes nos jogadores e nos clubes, como o seu tempo de contrato, a sua idade, sua performance, status, e até mesmo a inflação da moeda.

Após o trio inglês, o Barcelona, mesmo sem Lionel Messi e em crise financeira, chega na quarta colocação, com 896 milhões de euros (R$ 5,6 bilhões), seguido pelo Bayern de Munique e pelo Liverpool com, respectivamente, 890 e 868 milhões de euros (R$ 5,6 bilhões e R$ 5,4 bilhões).

O Real Madrid aparece apenas na sétima colocação, com o total de 846 milhões de euros (R$ 5,3 bilhões). Na sequência, o Paris Saint-Germain de Messi, Neymar e Mbappé surpreende com a oitava colocação e os seus 808 milhões de euros (R$ 5 bilhões).

Para fechar a lista, o Borussia Dortmund aparece com um valor consideravelmente menor de 687 milhões de euros (R$ 4,3 bilhões). Por fim, o Atlético de Madrid encerra o top-10 com 662 milhões de euros (R$ 4,1 bilhões).

