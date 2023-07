Estudo aponta anestésico genérico como opção eficaz contra depressão

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 17/07/2023 - 2:40 Compartilhe

Um estudo duplo-cego comparando a cetamina genérica a um placebo apontou resultados positivos no tratamento de depressão grave.

Liderados pela Universidade de Nova Gales do Sul (UNSW Sydney) e pelo Instituto Black Dog, os pesquisadores descobriram que mais de 20% dos participantes alcançaram remissão total dos sintomas após um mês de injeções quinzenais, do medicamento, enquanto um terço viu melhora de pelo menos 50% nos sintomas. Os resultados foram publicados no British Journal of Psychiatry.

A cetamina é utilizada como alternativa no tratamento da depressão em pacientes que não obtiveram sucesso com terapias convencionais. Seu mecanismo de ação atua diretamente no sistema glutamatérgico do cérebro.A administração pode ser intravenosa ou intramuscular.

O medicamento pode aliviar rapidamente sintomas depressivos, inclusive em pacientes considerados resistentes a tratamentos anteriores.

Como ocorreu o estudo

O estudo envolveu 179 pessoas com depressão resistente ao tratamento, que receberam injeções de cetamina genérica ou um placebo. O tratamento durou um mês, com duas injeções por semana, e os participantes avaliaram seu humor no final do estudo e um mês depois. Como o estudo foi duplo-cego, tanto os participantes quanto os pesquisadores responsáveis pela administração do medicamento não sabiam qual substância foi recebida, reduzindo possíveis influências psicológicas.

Vale ressaltar que o uso de um placebo foi escolhido para melhorar a ocultação do tratamento, pois ele também causa sedação. Enquanto o spray nasal de cetamina S-cetamina é caro, com um custo de cerca de US$ 800 por dose na Austrália, a cetamina genérica é muito mais acessível, com um custo de apenas US$ 5, dependendo do fornecedor e se é adquirida em grande quantidade pelo hospital.

Os pesquisadores têm planos de conduzir estudos de maior escala com o uso prolongado da cetamina genérica, além de melhorar a monitorização da segurança do tratamento.

Eles também estão buscando apoio do sistema de saúde local para tornar o tratamento mais acessível financeiramente, visando beneficiar aqueles que sofrem com a depressão resistente ao tratamento.

