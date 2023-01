Estudo aponta 900 milhões de casos de Covid na China

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/01/2023 - 12:18 Compartilhe

ROMA, 13 JAN (ANSA) – Cerca de 900 milhões de pessoas já contraíram Covid-19 na China, de acordo com um estudo realizado pela Universidade de Pequim.





A pesquisa estima que 64% da população do país asiático tenha sido infectada pelo novo coronavírus até 11 de janeiro, com destaque para a província de Gansu, com índice de 91%.

900 milhões de infectados significaria um número de contágios maior do que a cifra confirmada no mundo todo desde o início da pandemia, que é de 666 milhões, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, dos EUA.

A situação ainda pode piorar nas próximas semanas, uma vez que centenas de milhões de chineses devem viajar a seus lugares de origem para celebrar o Ano Novo Lunar, em 22 de janeiro, o primeiro sem restrições desde o início da pandemia.





Pequim teme sobretudo uma explosão dos casos na população idosa de áreas rurais, menos equipadas e protegidas do ponto de vista de cobertura sanitária.

O governo já fez apelos para que pessoas mais jovens não visitem idosos durante o feriado. Ao mesmo tempo, deixou de publicar dados diários sobre infecções e mortes, gerando acusações de falta de transparência na comunidade internacional.

