Estudo alerta para aumento de dioxina em Palermo após incêndio

05/08/2023 - 9:42

PALERMO, 5 AGO (ANSA) – Um estudo divulgado por uma agência ambiental siciliana alertou neste sábado (5) sobre a poluição tóxica causada por um recente incêndio de grandes proporções em um aterro sanitário em Palermo.

Segundo a Agência Regional de Proteção Ambiental (ARPA), um novo relatório baseado na análise de novas amostras de ar revelou que os níveis de dioxina, substância nociva para a saúde humana, eram 35 vezes mais do que o nível permitido no ar em algumas áreas da cidade.

O incêndio no aterro de Bellolampo em 24 de julho afetou a qualidade do ar em várias áreas de Palermo, especialmente no bairro de Borgo Nuovo. Na via Inserra, o primeiro valor registrado na data foi de 939 gramas por metro cúbico – após 300 o alarme dispara.

Logo depois, em 25 de julho, perto de Villa delle Ginestre, na via Castellana, no bairro de Borgo Nuovo, subiu para 3.531 gramas por metro cúbico. A duração da amostragem foi de 48 horas.

Em uma segunda área de Palermo afetada pelo alarme de dioxina, na via Costantino, na periferia noroeste da cidade, o valor está quase dentro da norma: 116 por metro cúbico.

“A diferença nas concentrações apuradas nos dois pontos de amostragem parece condizente com as condições do vento”, diz o relatório.

Em 30 de julho, o prefeito de Palermo, Roberto Lagalla, assinou um decreto proibindo as pessoas na área do incêndio de consumir carnes, laticínios e ovos pelos próximos 15 dias devido à detecção de dioxina, após o incêndio.

A ordem assinada engloba um raio de quatro quilômetros a partir do lixão e também pede para os moradores da zona lavarem bem as frutas e comê-las sem casca. Além disso, o chefe municipal determinou operações especiais de limpeza de ruas e espaços abertos públicos e privados. (ANSA).

