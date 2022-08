Estúdio novo, 4 âncoras e mais: saiba o esquema do ‘Jornal Nacional’ para entrevistar os candidatos

Letícia Sena 25/08/2022 - 16:25 Compartilhe

Neste ano, o “Jornal Nacional“, da TV Globo, preparou um grande esquema para entrevistar os candidatos à Presidência da República, que começou desde segunda-feira (22) com Jair Bolsonaro (PL) que foi sabatinado por William Bonner e Renata Vasconcellos.

A IstoÉ Gente lista abaixo o esquema especial que o ‘Jornal Nacional’ adotou para para entrevistar os candidatos. Confira!

Estúdio novo

Para ocorrer tudo bem com a cobertura serão apresentadores e dois estúdios, um no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, que já funciona como o estúdio diário do jornalístico, e outro montado nos Estúdios Globo, antigo Projac, na Zona Oeste da cidade.

O novo cenário, nos Estúdios Globo, manterá a linguagem e identidade do “Jornal Nacional”. Para isso, a emissora utilizará de movimentação de câmeras, elementos gráficos e cenográficos.

Âncoras

Bonner e Vasconcellos estão exclusivamente na função de condutores das entrevistas com os candidatos durante toda a semana, e estarão ao vivo nos Estúdios Globo (Projac). Já Ana Paula Araújo e Hélter Duarte, são os jornalistas que foram escalados para ficar no estúdio tradicional do “JN”, no Jardim Botânico, ancorando as notícias do Brasil e do mundo.

“As entrevistas da ‘Central das Eleições’, da GloboNews’, com os presidenciáveis, já foram nos Estúdios Globo, em junho. E, na época, divulgamos que as do ‘JN’ também seriam”, explicou o departamento de comunicação da Globo.

“A emissora sempre busca inovações na sua cobertura das eleições para encantar e surpreender o público. O cenário está lindo. Há outra vantagem também: proporcionar mais conforto aos candidatos e suas equipes”, completou.

Candidatos

Na segunda-feira (22), o presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição pelo PL, abriu a série de sabatinas. Na terça-feira (23), foi a vez de Ciro Gomes (PDT). Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será entrevistado nesta quinta-feira (25), às 20h30, e Simone Tebet (MDB) encerra a rodada na sexta-feira (26).

Todas as entrevistas têm duração de 40 minutos, para que os políticos possam esclarecer dúvidas e falar sobre os projetos de governo.