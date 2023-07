Estúdio italiano vai restaurar área histórica dominicana

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/07/2023 - 9:50 Compartilhe

SANTO DOMINGO, 13 JUL (ANSA) – Um estúdio italiano especializado em conservação e restauro vai coordenar a obra de restauração da Cidade Colonial de Santo Domingo, bairro histórico da capital da República Dominicana declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco.

O estúdio Donadello & Partners conquistou a obra em uma concorrência internacional promovida pelo governo dominicano.

Os trabalhos devem durar três anos e incluem o Alcácer de Colombo (palácio construído para o filho do navegador Cristóvão Colombo), o Museu das Casas Reais, o Pantheon, fachadas de 13 igrejas e 120 edifícios privados de importância arquitetônica.

O estúdio Donadello tem em seu portfólio obras de restauração como as do aqueduto romano Água Cláudia, da Arena de Verona, da Ponte de Rialto, do centro histórico de Valência, além da proteção contra sismos do Palácio Chigi, sede do governo italiano.

O projeto para Santo Domingo foi apresentado com a presença de autoridades italianas e dominicanas. (ANSA).

