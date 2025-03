Estudantes vão parar no hospital após compartilharem agulha em aula prática no ES

Mais de 40 estudantes do Ensino Médio de uma escola estadual de Laranja da Terra (ES) — cidade localizada a cerca de 160 quilômetros de Vitória (ES) — foram parar no hospital na sexta-feira, 14, após um professor de Química utilizar a mesma agulha para fazer um teste de sangue nos alunos durante uma atividade prática. De acordo com a Sedu (Secretaria de Estado da Educação), o contrato com o docente foi encerrado.

De acordo com o “Boa Noite Espírito Santo”, da “TV Gazeta”, 43 alunos de turmas do 2º e 3º ano do Ensino Médio fizeram um teste de tipagem sanguínea — método utilizado para determinar o tipo de sangue de um paciente — com a mesma agulha durante uma aula de Práticas Experimentais em Ciências.

Após a aula prática, os pais dos estudantes tomaram conhecimento do ocorrido e os encaminharam para unidades de saúde. Segundo a Sedu, os alunos estão bem, foram submetidos a testes rápidos de doenças transmissíveis — como HIV, Sífilis, Hepatites e Doença de Chagas — que deram negativo e continuam frequentando a escola.

Segundo as autoridades, os estudantes serão submetidos a novos testes em 30 dias. Os pais dos alunos exigem que a Sedu arque com os custos dos procedimentos médicos, além de medicamentos que podem ser utilizados e internações. O caso é investigado pela Polícia Civil.