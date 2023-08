Estudantes russos poderão treinar como pilotar drones de combate

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/08/2023 - 12:05 Compartilhe

Estudantes russos do ensino médio poderão se formar em pilotagem de drones de combate a partir de setembro, informou o Ministério da Educação nesta segunda-feira (21).

De acordo com o documento, os adolescentes russos poderão se familiarizar com “os meios de uso militar dos drones”, ou como “realizar missões de reconhecimento com a ajuda de um drone”. Também terão a possibilidade de “executar ações concretas de pilotagem de drones” e aprender como parar “drones adversários”.

Estes cursos se dirigem a alunos dos 15 aos 17 anos, no âmbito da “formação militar inicial”.

Esta formação, que existia nos tempos soviéticos, voltará a vigorar no próximo ano letivo 2023-2024. Com uma duração total de 140 horas, destina-se, principalmente, a familiarizar os alunos com armas de guerra, como o fuzil de assalto Kalashnikov.

“A introdução desta matéria nas escolas permitirá preparar sistematicamente os cidadãos para um eventual confronto com o inimigo”, justificou em novembro de 2022 o parlamentar Sergei Mironov, que propôs a iniciativa.

No conflito na Ucrânia, os drones são usados de forma maciça por ambos os lados, e o território russo é alvo de ataques com tais dispositivos quase todos os dias.

Desde o início do conflito, várias iniciativas foram lançadas para incutir o patriotismo nas escolas russas. A semana escolar começa com o hino nacional e uma cerimônia de hasteamento da bandeira. Além disso, foram criadas “discussões sobre o que importa”, nas quais se fala, principalmente, sobre as hostilidades na Ucrânia e se justifica a ofensiva russa contra o país vizinho.

