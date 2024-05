Estudantes pró-palestinos acampam no Trinity College de Dublin

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/05/2024 - 10:00 Para compartilhar:

Estudantes pró-palestinos do renomado Trinity College, em Dublin, acamparam na instituição para protestar contra a ofensiva militar israelense em Gaza, bloqueando a entrada de um edifício que costuma atrair muitos turistas neste sábado (4).

Os manifestantes descreveram a sua mobilização como um “acampamento de solidariedade com a Palestina”, juntando-se assim às múltiplas manifestações deste tipo na Europa e nos Estados Unidos.

Na sexta-feira à noite, dezenas de pessoas montaram barracas em vários locais do campus e colocaram bancos em frente à biblioteca que contém o “Livro de Kells”, um famoso manuscrito medieval que os turistas visitam frequentemente na capital irlandesa.

O presidente do sindicato estudantil da universidade, Laszlo Molnarfi, disse à RTE que os manifestantes pedem que a instituição corte os laços com Israel.

“Um acampamento não autorizado BDS (movimento que pede o boicote de Israel) está presente em Trinity”, afirmou o estabelecimento em comunicado.

“Para garantir a segurança, o acesso ao campus será restrito a alunos, funcionários, residentes e membros do departamento de esportes”, acrescentou, alertando que a entrada de visitantes estaria proibida este sábado.

“Embora a Trinity apoie o direito dos estudantes de realizar manifestações, estas devem ser realizadas no âmbito das políticas da universidade”, sublinhou a instituição.

A oposição à intervenção militar de Israel em Gaza é muito forte na Irlanda, onde marchas apelando a um cessar-fogo levaram milhares de pessoas às ruas.

O próprio governo é muito crítico em relação à atitude do governo israelense liderado por Benjamin Netanyahu desde o início do conflito, desencadeado após o ataque sangrento do Hamas em Israel em 7 de outubro.

