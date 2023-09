Estudantes de 20 escolas da rede pública de Cuiabá vão receber óculos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/09/2023 - 17:59 Compartilhe

Estudantes de 20 escolas da rede pública de Cuiabá receberam na última quinta-feira (31), no Auditório Maestro China da Secretaria Municipal de Educação os primeiros óculos da edição 2023 do Projeto “Enxergar é Humanizar” . A entrega simbólica, a primeira deste ano, será feita pelo prefeito Emanuel Pinheiro. No total 211 óculos serão entregues nas unidades, nesta primeira etapa do Projeto este ano.

Idealizado pela primeira-dama Márcia Pinheiro e iniciado pela gestão do prefeito Emanuel Pinheiro em 2018, o Projeto Enxergar é Humanizar tornou-se uma ação permanente da Secretaria Municipal de Educação, com impacto positivo no desenvolvimento, na qualidade de vida e no bem-estar social dos estudantes atendidos na rede pública municipal de educação.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado disse que a meta este ano é atender 100% dos estudantes do 1º ao 9º Ano de 85 escolas de Ensino Fundamental, indicados pelos professores. Serão entregues aproximadamente 3.500 (três mil e quinhentas) armações, com lentes antirreflexos.

No primeiro ano do Projeto (em 2018), foram contemplados estudantes dos 1º e 2º Anos do Ensino Fundamental, que passaram por avaliação e monitoramento das aprendizagens. A partir desse monitoramento, os professores identificaram os estudantes que tinham déficit de aprendizagem relacionado à baixa visão.

Esses estudantes passaram por consultas oftalmológicas, na época em parceria com o Instituto Lions da Visão. A gestão municipal entregou naquele ano cerca de 250 óculos para estudantes das escolas das quatro regionais.

Com a pandemia, o projeto foi suspenso em 2020/2021.

Em 2022, foi retomado e teve seu alcance ampliado para atender os estudantes até o 6º Ano. Os estudantes detectados com algum problema visual foram selecionados pelos professores e equipe gestora da unidade escolar, e passaram por exame de optometria, que diagnostica falhas de refração ou defeitos da visão (miopias, hipermetropias e astigmatismos), passíveis de correção por meio do uso de óculos.

O Projeto Enxergar é Humanizar já atendeu 300 estudantes (em 2018) e 110 estudantes (em 2022), totalizando 410 estudantes beneficiados.

Desde o início do mês de agosto 392 estudantes e 27 escolas passaram por exames de optometria, realizados na Secretaria Municipal de Educação. Desse total 299 necessitam de óculos e 20 estudantes, necessitarão de encaminhamento para o oftalmologista.

A partir do próximo dia 04 e durante o mês de setembro mais de 202 estudantes selecionados passarão por exames.

