Estudantes de 14 anos desaparecem na fronteira entre Brasil e Paraguai

Duas estudantes brasileiras de 14 anos foram vistas pela última vez no Paraguai e estão desaparecidas. O Ministério da Criança e da Adolescência do país divulgou a informação e pediu pistas.

Sarah Ferreira Cavalcante e Sara Medina Riquelme estavam em Pedro Juan Caballero quando sumiram. Elas usavam calças cinza claro, blusa preta e casaco escuro.

‼️URGENTE

Las adolescentes SARAH FERREIRA CAVALCANTE y SARA MEDINA RIQUELME, de 14 años, nacionalidad brasileña; se encuentran desaparecidas. Vestían pantalón gris, blusa negra y abrigo oscuro.



👉🏼 Cualquier información contactar al: 📲0974-627084 Leidy Cabañas, Defensora de PJC pic.twitter.com/xQ7vaFYafZ — Ministerio de la Niñez y la Adolescencia | Py (@MINNAParaguay) September 21, 2021

As duas estudam em Ponta Porã, cidade do Mato Grosso do Sul que faz fronteira com o Paraguai. Mas uma delas mora em Pedro Juan Caballero, por isso estavam lá. Até agora ninguém sabe o motivo do desaparecimento.

Veja também