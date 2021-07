Estudante quase perde o braço após ser picada por aranha assustadora

A estudante Abby Tannetta, de 18 anos, viajava com a família para um parque da região de Gales e quase teve uma infecção generalizada após ser picada por uma aranha conhecida como falsa-viúva.

A jovem estava dormindo em um alojamento do Parque Cardigan Bay Holiday junto com os pais quando foi atacada pelo aracnídeo venenoso.

Abby se lembrou de acordar com uma dor agoniante embaixo do braço e logo depois viu o animal andando pela sua cama. “Acordei com uma dor aguda que me acordou do sono, olhei ao meu lado e vi uma aranha gigante fugindo da cama. [O ferimento] Estava muito dolorido e só piorou. Ficou maior, estava muito vermelho, coçava e doía tanto que eu não conseguia mexer o braço ou dormir de lado”, contou ela, em entrevista a agência SWNS.

No braço de Tannetta, havia um caroço “do tamanho de uma bola de golfe”. Com o veneno se espalhando, o ferimento da jovem começou a piorar e ela foi levada às pressas para um hospital. Abby foi atendida rapidamente após os médicos constatarem risco de sepse.

Os cirurgiões removeram o caroço e drenaram o veneno do corpo da vítima. Apesar da recuperação rápida, ela ainda depende de certos cuidados médicos e precisa tratar a ferida.

Veja também