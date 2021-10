Estudante pula cerca para fugir da escola, perde o dedo e só percebe depois de ser avisada

Uma estudante britânica sofreu um acidente bizarro enquanto tentava escapar da escola. Tia Meggett, de 14 anos, perdeu o dedo após pular a cerca da instituição de ensino. Porém, ela só foi perceber que estava sem o membro porque suas amigas a avisaram que ela estava sangrando. O episódio aconteceu no último dia 18.

A história foi contada pelo jornal The Mirror nesta sexta-feira (22). Tia planejou a fuga junto com mais três garotas. Elas conseguiram escapar pela saída de emergência do edifício, e, na hora de pular a cerca, a adolescente acabou tendo uma parte de seu dedo anelar direito amputada.

Assim que elas chegaram do outro lado da cerca, suas amigas entraram em desespero ao ver que Tia estava com a mão sangrando. Foi então que ela percebeu que havia um pedaço do dedo faltando. As garotas voltaram à escola para que ela fosse atendida e, um tempo depois, os funcionários da instituição de ensino ligaram para a mãe da menina.

“Me disseram que algo tinha acontecido com a Tia, mas que ela só precisaria levar uns pontos. Quando cheguei lá, vi o dedo da Tia dentro de um saco. Não se se me disseram aquilo no telefone só para eu não entrar em pânico, mas obviamente ia ser mais do que uns pontos”, disse a mãe de Tia, Nicola Kelly, em entrevista.

A adolescente foi levada ao hospital e foi submetida a uma cirurgia para a amputação total de seu dedo na última quarta-feira (20).

Saiba mais