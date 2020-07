DF: Estudante picado por naja mantinha outras cobras maltratadas

As 17 cobras apreendidas em um haras, em Planaltina, no Distrito Federal, após um estudante de veterinária ser picado por uma naja “estão magros e desidratados”. Segundo o Zoológico de Brasília, o instituto ficará responsável pelas serpentes encontradas na última quinta-feira (9). As informações são do Fantástico, da TV Globo.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que Pedro Henrique Santos Krambeck Lehm, de 22 anos, é o proprietário dos animais. As autoridades afirmam que, depois de Pedro ter sido picado, Gabriel Ribeiro, amigo do jovem, abandonou a naja ao lado de um shopping e escondeu outras dezessete serpentes.

“Abrimos uma investigação formal em relação a essa situação e podemos então identificar que não se tratava apenas de uma cobra, mas de possivelmente uma rede estruturada de tráfico de animais. A gente apura se, além de adquirir, eles vendiam, se o intuito era de comercializar esses animais”, explicou o delegado William Andrade Ricardo ao Fantástico.

A polícia investiga ainda se Pedro, Gabriel e outros colegas compravam e vendiam as cobras em redes sociais. Segundo a reportagem, Pedro já está fora de perigo. Ele não teve sequelas graves, e deve ter alta nos próximos dias e ser ouvido pela polícia.

