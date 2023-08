Estudante João Vitor está entre os cinco mais importantes influenciadores com deficiência do Brasil

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/08/2023 - 17:53 Compartilhe

O estudante goiano João Vitor de Paiva Bittencourt foi apontado pelo Instituto Manodown como um dos cinco mais importantes influenciadores digitais com deficiência no Brasil. O Mano Down é uma instituição sem fins lucrativos que tem como meta promover a inclusão e a autonomia de pessoas com síndrome de Down e outras deficiências intelectuais. A proposta do Instituto é promover o desenvolvimento potencializado em todo o ciclo de vida da pessoa com T21 – bebês, crianças, jovens, adultos e idosos.

Além de João Vitor (@jvdepaiva), o Mano Down indicou Ivan Baron (@ivanbaron), Cacai Bauer (@cacaibauer), Pequena Lo (@_pequenalo), e Leo Castilho (@leocastilho) como os cinco grandes influencers que bombam nas redes sociais em todo o país.

Segundo o renomado instituto, o top five conta com diversas figuras icônicas que contribuem imensamente para a causa da inclusão e da diversidade na internet, produzindo conteúdos extremamente relevantes, engraçados e informativos.

O estudante goiano de Educação Física da PUC-GO ganhou notoriedade nas redes sociais após postagem sobre a rotina escolar dele.

Veja a lista de influenciadores:

Ivan Baron: Tem mais de um milhão de seguidores. Influenciador da inclusão e bastante politizado, tem paralisia cerebral e aborda nas redes sociais a vida de uma pessoa com deficiência, além de informar referente à causa;

Cacai Bauer: Primeira influenciadora com síndrome de Down do mundo. Apresenta mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais, desconstrói os seguidores de forma bem humorada;

Pequena Lo: Uma das humoristas de maior referência na internet, somando mais de 10 milhões de seguidores. É uma pessoa com deficiência, mas que sempre se colocou à frente da desta condição;

João Vitor: Primeiro aluno com síndrome de Down da PUC-GO, João mostra sua rotina universitária nas redes sociais, além de informar os seguidores sobre a causa da pessoa com deficiência. Ele defende a inclusão social, combate o preconceito e o capacitismo e é ativista da causa dos PCDs.

Leo Castilho: Mais de 50 mil seguidores e 20 anos de carreira. Influencer surdo que aborda nas redes sociais conteúdos de humor, além de ser um grande ativista do movimento negro.

