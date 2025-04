Estudante italiana foi assassinada com 5 facadas, aponta exame

ROMA, 4 ABR (ANSA) – A estudante italiana Sara Campanella, assassinada pelo universitário Stefano Argentino, foi morta em 31 de março com cinco facadas, apontou nesta sexta-feira (4) a autópsia no corpo da jovem.

No crime ocorrido em Messina, que chocou a Itália, a mulher de 22 anos recebeu cinco golpes do assassino entre as costas e o pescoço, sendo um fatal na jugular e outro que perfurou o pulmão.

Argentino, que foi o responsável pelo crime, era colega de faculdade de Campanella e nutria algum tipo de obsessão amorosa pela vítima.

“Meu filho me ligou, desesperado, dizendo que queria se despedir porque estava prestes a se matar. Fiquei chocada e perguntei o motivo, ele me contou sobre um fracasso em sua vida e sobre sua incapacidade de sentir. Eu, que estava indo para Avola de carro, decidi partir para Messina para buscá-lo. Ele não disse nada sobre o crime no telefone”, declarou a mãe de Argentino, Daniela Santoro.

– Ilaria Sula – Outro feminicídio que causou muita revolta na Itália foi a da jovem estudante Ilaria Sula, nas proximidades de Roma, que foi morta pelo ex-namorado e teve seu corpo encontrado dentro de uma mala.

Mark Antony Samson, homem que matou a ex-companheira, admitiu que agiu sozinho. Após ter colocado o corpo de Sula dentro da mala e tê-la abandonado em um barranco, o criminoso afirmou que limpou o local onde cometeu o ataque.

O assassino ainda contou que Sula morreu na manhã do dia 26 de março após passar a noite em sua casa. A jovem teria ido até a residência para devolver algumas roupas dele. (ANSA).