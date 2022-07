Estudante está em coma após ser encontrada desacordada em campus da UFMG

Uma estudante de 21 anos, identificada como Juliana Vieira Ferreira Ribeiro, foi encontrada desacordada dentro do campus Pampulha da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte, na última semana. Agora, segue internada em um hospital. As informações são do site UOL.

Juliana, segundo a publicação de uma amiga nas redes sociais, se separou dos colegas na última sexta-feira (15) após frequentar um bar próximo ao campus. Minutos depois, foi encontada desacordada por outra estudante e levada pelo Samu para o Hospital João XXIII, onde segue internada em estado grave.

Uma pequena quantidade de álcool foi encontrado no sangue da estudante, mas a possibilidade de coma alcoólico foi descartada. A suspeita de que tenha sido drogada também não prosseguiu após a realização de exames detalhados. A família ainda afirma que os médicos também descartaram as chances de meningite ou encefalite.

Juliana foi transferida para o Hospital Vila da Serra, onde segue em coma. Nas redes sociais, familiares seguem em busca de respostas para o incidente com a jovem. A Polícia Civil afirmou que um procedimento foi aberto para apurar os fatos.

Em nota, a UFMG lamentou o ocorrida e “colocou-se à disposição da família”, oferecendo “informações e apoio necessário”.