Estudante é esfaqueado em assalto no Rio de Janeiro

Na noite da última segunda-feira (30), um estudante universitário, de 27 anos, foi esfaqueado em um assalto perto da Central do Brasil, no Rio de Janeiro. As informações são do R7.

Segundo informações, a vítima, identificada como Renan Rodrigues do Nascimento, estaria de fone de ouvido e, por isso, não percebeu a abordagem dos criminosos. O estudante ficou ferido no abdome e no braço esquerdo.





Conforme testemunhas, o estudante estaria voltando da Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE) quando foi atacado por dois homens e uma mulher. Após o crime, Renan foi encaminhado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde está internado em estado estável.