Estudante desaparecida em Berlim é encontrada morta

Desaparecimento da mexicana María Fernanda Sánchez em julho havia mobilizado comunidade latina local e centenas de voluntários que colaboraram nas buscas.O caso da estudante María Fernanda Sánchez, que desapareceu em Berlim na segunda quinzena de julho, teve um desfecho trágico, após um transeunte encontrar na tarde de sábado (05/08) o corpo da jovem de 24 anos flutuando em um canal no bairro de Adlershof.

O desparecimento havia provocado comoção na capital alemã, levando a uma intensa mobilização da polícia berlinense, da comunidade latina local e de autoridades mexicanas.

Segundo informações da polícia alemã, as investigações preliminares indicam que não havia sinais de violência no corpo, e que "não se pode presumir culpa de terceiros" pela morte.

Quando as buscas ainda estavam em curso, a polícia alemã já havia apontado que havia "indicações" María Fernanda estava em uma "situação psicológica excepcional" antes do seu desaparecimento. Os resultados da autópsia ainda não foram concluídos.

O paradeiro da estudante, que estava há cinco meses em Berlim, era desconhecido desde 22 de julho, um sábado, quando ela saiu de seu apartamento na capital alemã e não retornou. O último contato que a família teve com ela foi nesse mesmo dia, quando María Fernanda informou que planejava sair para um evento com amigos, mas acabou decidindo ficar em casa. No dia seguinte, quando a família voltou a tentar contato, ela não atendeu às chamadas. Em seu apartamento, foram encontrados seu celular e laptop, que estão sendo analisados pela polícia.

Após o desaparecimento, a família da estudante viajou para a Europa para acompanhar a investigação. Em uma mensagem divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores do México, a família confirmou a morte de María. "Com profunda tristeza, informamos que hoje, 5 de agosto, a polícia da Alemanha confirmou que nossa filha María Fernanda foi encontrada sem vida", diz o texto. "Agradecemos o apoio e a solidariedade. Pedimos respeito à memória de nossa filha, ao nosso luto e à nossa privacidade", acrescenta a breve mensagem da família.

Poucas horas antes de o corpo de María ser encontrado, uma vigília em frente à embaixada do México em Berlim havia reunido 250 pessoas, que expressaram solidariedade aos pais da estudante.

Nas últimas duas semanas, a polícia local realizou buscas pela jovem com o auxílio de cachorros e mergulhadores. Mais de 500 voluntários também participaram de buscas conjuntas pela cidade. Milhares de cartazes com o retrato de María foram espalhados por Berlim. O governo mexicano também se mobilizou. O presidente do país, Andrés Manuel López Obrador, chegou a declarar que estava em contato com autoridades alemãs. María também teve seu nome incluído em uma lista de desaparecidos da Interpol. Ao longo das buscas, a polícia de Berlim recebeu mais de 100 pistas sobre desaparecimento da jovem.

A comunidade latino-americana em Berlim se envolveu particularmente nos esforços de buscas. Uma conta no Instagram com o nome find_maffy_berlin atraiu milhares de seguidores para reunir informações sobre as buscas e pedir pistas sobre o paradeiro. "Maffy" era o apelido da jovem, que estudava na Universidade da Europa para Ciências Aplicadas, em Berlim.

Na última sexta-feira, o perfil do embaixador do México na Alemanha, Francisco Quiroga, e a conta da representação diplomática no Twitter, abordaram a questão das dificuldades de saúde mental que alguns membros da comunidade mexicana podem enfrentar no exterior e divulgaram serviços de ajuda. "É normal de vez em quando ficar sobrecarregado e se sentir mal. O responsável é pedir folga e consultar especialistas. Quanto mais cedo melhor. Estamos à distância de uma chamada: +49170 975 7763", escreveu o embaixador.

Se você enfrenta problemas emocionais e tem pensamentos suicidas, não deixe de procurar ajuda profissional. Você pode buscar ajuda neste site: https://www.befrienders.org/portugese

jps (AFP, dpa, ots)

