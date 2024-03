Estudante de Moscou é condenado a 10 dias de prisão por trocar nome de rede Wi-Fi para lema ucraniano

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/03/2024 - 20:23 Para compartilhar:

Um tribunal de Moscou impôs uma pena de 10 dias de prisão a um estudante que mudou o nome de sua rede Wi-Fi para “Slava Ukraini”, um lema das forças de Kiev que significa “Glória à Ucrânia”, informou neste sábado (9) a agência de notícias russa Ria-Novosti.

Ao mudar o nome pré-instalado do seu Wi-Fi, o estudante da Universidade Estatal de Moscou “fez propaganda do lema dos nacionalistas ucranianos”, determinou o tribunal em sua sentença, citada pela Ria-Novosti.

O tribunal o considerou culpado de “exibição pública de simbologia nazista […] ou símbolos de organizações extremistas” e confiscou o roteador Wi-Fi, acrescentou a fonte.

Segundo o registro do caso consultado pela Ria-Novosti, um policial havia anteriormente denunciado esta rede, cujo nome era considerado problemático.

Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, as autoridades russas têm reprimido com milhares de multas e duras penas de prisão qualquer crítica pública à operação do Kremlin ou apoio às forças ucranianas.

