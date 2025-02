Estudante de engenharia que estava desaparecido é encontrado morto em SP

O corpo do estudante Enzo Luidge Peixoto da Silva Bozelli Panellini, de 22 anos, foi encontrado nesta final de semana. O jovem de 22 anos era aluno de Engenharia da Computação do Insper e estava desaparecido desde quarta-feira passada, 12. Nas redes sociais, um comunicado citava que a família e os amigos estavam preocupados e buscando informações que pudessem ajudar na localização dele.

Por conta do falecimento do estudante, o Insper suspendeu as aulas nesta segunda, 17, e decretou luto de três dias. “Nesta hora de imensa dor, queremos nos solidarizar com a família e os amigos. Em respeito a este momento tão triste, decretamos um luto de três dias na escola e suspendemos por um dia, nesta segunda-feira, 17, todas as aulas da graduação. Elas serão retomadas na terça-feira, 18”, publicou a instituição de ensino.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública do Estado não esclareceu as circunstâncias da morte. O espaço permanece aberto para posicionamento.

Na semana passada, publicações feitas nas redes sociais tentavam buscar notícias sobre o paradeiro do jovem. Em uma delas, havia a informação que ele teria sido visto pela última vez saindo do prédio onde residia na Avenida Santo Amaro, zona sul da capital paulista, chegando a acessar a Linha 5-Lilas.